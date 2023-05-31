Названа причина роста цен за транзит нефти через Белоруссию

Белоруссия вынуждена увеличивать стоимость прокачки нефти через нефтепровод «Дружба» из-за того, что сами объемы транзита резко упали, а расходы поднялись. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Объемы транзита через Белоруссию существенно снизились. Как правило, там 20 тысяч в тонн в месяц. Соответственно, затраты на прокачку каждой тонны становятся все больше, именно по этой причине Белоруссия вынуждена поднимать цены», — отметил Юшков.

По его словам, речь идет о северной ветке нефтепровода, которая используется для нужд Польши и Германии. Причем Германия вообще отказалась от нефти из России, а у Польши просто закончился контракт, и поставки сократились.

Он добавил, что теперь эта ветка нефтепровода используется для транзита нефти из Казахстана. Причем включается режим прокачки лишь иногда.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо писал, что в конце мая текущего года руководство оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» обратилось в компанию «Транснефть», занимающейся производством и перевозкой сырья, с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти. Согласно инициативе, стоимость транспортировки российской нефти должна увеличиться на 84% к действующему уровню с 1 июля.