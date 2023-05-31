Правительство Китая решило отложить проект по созданию плавучей атомной станции в Южно-Китайском море. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, пока ни одна страна не взяла на себя ответственность за диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако существует мнение, что за этим могут стоять США.

«Базирующийся в Пекине исследователь по строительству объектов на море, который не принимал участия в проекте, но оценивал крупные инфраструктурные объекты, указал, что подрыв российских «Северных потоков» мог послужить предупреждением для правительства Китая», — пишет автор публикации.

Отмечается, что создание плавучей атомной станции в Южно-Китайском море может привести к куда большей катастрофе. чем взрывы на «Северных потоках».

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш говорил, что считает «полной чушью» версию о причастности России к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осенью прошло года.