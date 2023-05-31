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Госдума одобрила ратификацию китайского-российского соглашения по газу

Госдума ратифицировала соглашение по поставкам газа из России в Китай

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Павел Львов/РИА «Новости»

Государственная дума приняла закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение было подписано 31 января 2023 года. Стороны договорились о строительстве трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции (ГИС) в России до стартовой станции «Хулинь» в Китае. В России участок спроектирует и дальше им будет заниматься «Газпром», в Китае — Китайская национальная нефтегазовая компания.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в КНР по магистрали «Сила Сибири» (газопровод поставляет газ из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона — при. ред.). Экспорт по нему по итогам предыдущего года составил 15,5 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай увеличили объемы проводимых в нацвалютах расчетов.

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