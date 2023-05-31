Возможный дефолт по госдолгу в США может обернуться тяжелыми последствиями, как для американского народа, так и для доллара, чье господство на международной арене будет нарушено. Об этом пишет The National Interest (TNI)

По мнению авторов статьи, возможный дефолт может обернуться тяжелыми последствиями для американского народа и экономики страны. Неисполнение долговых обязательств ослабит позиции доллара на международной арене и подорвет мировое господство США.

В публикации добавили, что в ближайшем будущем кризис лимита госдолга будет урегулирован до того, как у властей закончатся деньги. Однако сложности и противоречия во внутренней политике страны могут лишь еще сильнее навредить созданию благоприятного экономического курса.

По данным издания, господство США в мировой финансовой системе будет нарушено, а сохраняющаяся угроза дефолта только ослабит доверие к доллару. Вполне вероятно, что Вашингтон продолжит действовать курсу, который идет в разрез со всеобщим благом.

30 мая журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по Западу и доллару, стремясь заменить его на другие валюты внутри БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).