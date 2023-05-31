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Россияне стали больше опасаться терактов на фоне участившихся случаев атак

«Союз Страхование»: спрос на услуги страхования от терактов в России вырос на 36%

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

С февраля 2022 года по май текущего спрос корпоративных клиентов на услуги страхования от терактов на территории России увеличился на 36%. Особенно сильно растет интерес граждан к оказанию подобного рода услуг в приграничных районах, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Союз Страхование».

При этом другие участники рынка говорят о еще большем росте спроса граждан на страхование от терактов. Речь может идти об увеличении интереса россиян к подобного рода услугам на 30–50% и даже на 50–75% в зависимости от географического расположения районов и областей, уточняется в статье.

«С февраля 2022 года спрос корпоративных клиентов на услуги страхования от терактов увеличился на 30–50%. У корпоративных клиентов, регулярно пролонгирующих договоры страхования, рост спроса составляет 5–10% в «спокойных» областях и до 50–75% — в приграничных», — говорится в материале.

Одной из главных причин увеличения спроса являются участившиеся за последнее время случаи поджогов, терактов, атак беспилотников на территории России. При этом повышенный интерес к подобного вила страхования проявляют представители промышленного сектора экономики, это обусловлено риском больших потерь в результате нападения, заключается в заметке.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после утренней атаки украинских беспилотников на Московский регион, всем жителям пострадавших домов оказали психологическую и социальную поддержку. Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты. К настоящему времени пострадавшие жители вернулись домой.

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