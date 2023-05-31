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Пассажирам авиарейсов по стране могут начать продавать алкоголь в аэропортах

Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов РФ в duty-free

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Министерство финансов России предлагает разрешить продажу спиртного пассажирам рейсов по РФ в duty-free аэропортов в залах ожидания и выдачи багажа. Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Уточняется, что законопроект уже подготовлен.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России», — пояснили в пресс-службе.

В рамках законодательного проекта предлагается до 30 июля 2026 года дать разрешение на розничную продажу алкогольной продукции владельцам торговых точек беспошлинной торговли в магазинах на территории залов ожидания внутренних вылетов.

Кроме того, разрешение могут дать на торговлю в залах выдачи багажа российских авиагаваней. При этом для реализации алкогольной продукции установят специальные требования.

Мера предлагается в целях поддержки операторов международных аэропортов РФ и владельцев магазинов беспошлинной торговли, столкнувшихся с убытками.

Ранее утверждалось, что российские власти хотят ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах.

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