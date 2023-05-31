В России могут принять меры для поддержки «фермерских продуктов»

Понятие «фермерский продукт» может быть закреплено в России на законодательном уровне, предлагается это сделать с целью пресечь потенциальное введение потребителей в заблуждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Прошло заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

«Предлагается рассмотреть законодательное закрепление понятия «фермерский продукт», чтобы пресечь потенциальное введение потребителя в заблуждение», — уточнили в пресс-службе российского вице-премьера.

Кроме того, указанной группе товаров можно будет продвигаться в системе государственных закупок для детского и школьного питания, когда фермерские продукты обретут официальный статус.

Для фермеров в России существует широкий спектр мер поддержки в части сбыта продукции, обратили внимание представители Абрамченко.

В прошлом году в Совете Федерации предлагали ограничить наценку на фермерские продукты.