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Россияне стали реже переводить деньги в Казахстан впервые за год

Нацбанк Казахстана: объем денежных переводов из России в апреле снизился на 44% год к году

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Максим Богодвид/РИА Новости

По итогам апреля текущего года объем денежных переводов из России в Казахстан сократился впервые за год. За второй месяц весны этот показатель снизился на 44% в годовом выражении и достиг минимального с апреля 2022-го уровня 10,2 млрд тенге (1,7 млрд руб.), сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального банка (Нацбанка) республики.

При этом к концу апреля текущего года объем денежных переводов из России в Казахстан сократился не только в годовом, но и месячном выражении. Так, к концу марта 2023-го этот показатель составлял 12,2 млрд тенге, или 2,1 млрд руб., что на 16% больше апрельского уровня, уточняется в статье.

«Объем денежных переводов из России в Казахстан в апреле 2023 года оказался на 44% меньше, чем год назад. Всего в апреле 2023 года из России в Казахстан было переведено 10,2 млрд тенге (1,7 млрд руб.) — минимальный объем средств с апреля 2022 года», — говорится в материале.

5 мая аналитики Национального банка (Нацбанка) Казахстана представили статистические данные, согласно которым по итогам первого квартала текущего года объем денежных переводов из России в Казахстан вырос более чем на 300% в сравнении с показателями за аналогичный период 2022-го и составил 33,9 млрд тенге. Тогда россияне стали одними из самых активных граждан зарубежных государств, переводящих деньги в среднеазиатскую республику.

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