В Турции допустили отрицательную инфляцию впервые с 2018 года

В Турции в мае может быть зафиксирована отрицательная инфляция в месячном выражении впервые с декабря 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое управление страны (TurkStat).

Этот сценарий может реализоваться, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выполнит свои предвыборные обещания о предоставлении домохозяйствам бесплатного природного газа в течение месяца. Эрдоган 20 апреля 2023 года пообещал домохозяйствам в Турции год бесплатного газа после того, как начнется добыча на недавно запущенном месторождении Сакарья в Черном море.

По прогнозам TurkStat, нулевые цены на газ будут зафиксированы в мае. По мнению ведомства, данное решение значительно повлияет на снижение индекса потребительских цен, в котором позиции «городской газ и природный газ» имеют вес чуть менее 3%. Главный экономист Yatirim Finansman Securities заявил, что бесплатный газ повышает вероятность отрицательного ежемесячного показателя.

В последний раз Турция сообщала об отрицательной месячной инфляции в декабре 2018 года. В среднем за последний год этот показатель составил 3,1%. Данные об уровне инфляции в Турции будут обнародованы 5 июня.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента, набрав 52% голосов. После этого курс турецкой лиры к рублю стал снижаться. Накануне валютная пара доллар США/турецкая лира торговалась на международном рынке Форекс по 20,900 лиры за доллар. Аналитики Morgan Stanley не исключили падения лиры на 40% к концу года в случае сохранения действующей денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками. Этот курс Эрдоган выбрал для борьбы с инфляцией.