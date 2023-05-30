Российские работодатели стали больше платить сотрудникам в этом году

Подавляющая часть (74,1%) опрошенных представителей российского малого бизнеса сообщили, что стали больше платить сотрудникам в этом году. Речь идет о зарплатах и премиях, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт».

Еще 16% респондентов отметили, что не увеличивали зарплаты и премии, а 9,9% снизили размер выплат.

«Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала», — сказали эксперты.

При этом 13% опрошенных сказали, что снизили расходы на выплаты зарплат и премий из-за сокращения штата, а еще 4,3% — из-за уменьшения размера оплаты труда.

17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальные зарплаты в России за год выросли на 13%, а реальные — на 3%.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Авито.Работа» сообщала, что на начало апреля средняя заработная плата на внутреннем российском рынке составила более 53 тыс. рублей в месяц по итогам первого квартала текущего года. Этот показатель увеличился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.