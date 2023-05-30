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США предсказали глубокую рецессию и рост безработицы

YS: безработица в США подскочит в 2,5 раза в случае превышения госдолга

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В случае превышения лимита госдолга в США страна может скатиться в рецессию из-за роста экономических издержек, а уровень безработицы поднимется минимум в 2,5 раза. Об этом пишет Yeni Şafak.

В то время как в США федеральное правительство вот-вот столкнется с нехваткой наличных средств на фоне достижения лимита госдолга в $31,4 трлн, в переговорах по лимиту по-прежнему нет согласия. Кроме того, сложившаяся ситуация может грозить стране затяжной рецессией с резким ростом безработицы.

В публикации указали, что неспособность осуществить выплаты по долгу приведут к тому, что всего за неделю ВВП может обвалиться, а число безработных вырастет на 2 млн человек. Все это приведет к более высоким расходам по процентам. Из-за этого экономика США только в начале кризиса может потерять почти $10 трлн.

Эксперты рынка посчитали, что сложившаяся ситуация в экономике страны может вызвать порочный круг, когда растущая безработица приведет к сокращению потребительских расходов и увеличению числа увольнений.

28 мая агентство Bloomberg сообщило, что за последнее время фискальная политика (стратегия в области государственных расходов и налогов) властей США серьезно сбилась с пути на фоне затягивания переговоров по дальнейшей судьбе государственного долга. Несмотря на относительно низкие показатели безработицы и постепенное восстановление деловой активности объемы госрасходов по-прежнему превышают уровень доходов.

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