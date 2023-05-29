В ЦБ РФ сообщили о росте потребительского спроса

Директор департамента Центрального Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в стране постепенно восстанавливается потребительский спрос, но пока находится немного ниже докризисных значений. Об этом сообщает ТАСС.

«С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем оно носит такой поступательный характер, от месяца к месяцу картина улучшается. Но если сравнивать с докризисными уровнями, то пока, наверное, все-таки потребительский спрос чуть слабее, но приближается к докризисным уровням», — сказал Тремасов.

Он также отметил, что факторами роста потребительского спроса являются рост автокредитов и необеспеченного кредитования.

Ранее Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил, что российский рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. По его словам, проведение расчетов в рублях поможет минимизировать валютные риски в российском бизнесе.

В апрельском «Обзоре финансовых рынков», опубликованном 11 мая, ЦБ отметил снижение объема продаж валюты российскими компаниями-экспортерами. В документе говорится, что объем продаж упал на 42% и составил $7 млрд. Одной из причин снижения регулятор назвал увеличение доли расчетов в российских рублях.