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В Центробанке назвали перспективы рубля во внешнеэкономических расчетах

ЦБ: рубль постепенно станет привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил, что российский рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. Об этом сообщает «Прайм».

«В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль», — рассказал журналистам Заботкин.

По его словам, проведение расчетов в рублях поможет минимизировать валютные риски в российском бизнесе.

В апрельском «Обзоре финансовых рынков», опубликованном 11 мая, ЦБ отметил снижение объема продаж валюты российскими компаниями-экспортерами. В документе говорится, что объем продаж упал на 42% и составил $7 млрд. Одной из причин снижения регулятор назвал увеличение доли расчетов в российских рублях.

«Рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке, которые осуществлялись для их финансирования», — следует из обзора.

C начала 2023 года рубль ослаб по отношению к доллару. На минимумах января за один доллар на Мосбирже давали около 67 руб., а в апреле локальный максимум был зафиксирован выше отметки 83 руб. По данным Мосбиржи, на 29 мая 18:59 мск доллар стоит 80,83 руб.

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