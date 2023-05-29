В Центробанке назвали перспективы рубля во внешнеэкономических расчетах

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил, что российский рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. Об этом сообщает «Прайм».

«В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль», — рассказал журналистам Заботкин.

По его словам, проведение расчетов в рублях поможет минимизировать валютные риски в российском бизнесе.

В апрельском «Обзоре финансовых рынков», опубликованном 11 мая, ЦБ отметил снижение объема продаж валюты российскими компаниями-экспортерами. В документе говорится, что объем продаж упал на 42% и составил $7 млрд. Одной из причин снижения регулятор назвал увеличение доли расчетов в российских рублях.

«Рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке, которые осуществлялись для их финансирования», — следует из обзора.

C начала 2023 года рубль ослаб по отношению к доллару. На минимумах января за один доллар на Мосбирже давали около 67 руб., а в апреле локальный максимум был зафиксирован выше отметки 83 руб. По данным Мосбиржи, на 29 мая 18:59 мск доллар стоит 80,83 руб.