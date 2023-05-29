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Центробанк дал прогноз по годовой инфляции в России летом

Центробанк допустил, что годовая инфляция в России может ускориться летом

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Global Look Press

Годовая инфляция в России может с мая пойти вверх, а летом – ускориться. В третьем квартале она может оказаться более 4% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова.

По прогнозам Тремасова, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 4,5-6,5%, а 2024-го – 4%.

Представитель регулятора допустил, что если в этом году рост цен будет небольшим, как обычно в этот сезон, то каждый месяц годовой показатель может прирастать на 0,3-0,5 процентного пункта.

Таким образом, Тремасов подтвердил ранее сделанный регулятором прогноз. 18 мая Центробанк в «Обзоре денежно-кредитной политики» спрогнозировал возврат инфляции к целевому уровню в 4% в 2024 году. В документе отмечалось, что годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, а за период 2017-2021 годов она в среднем составила 4,2%. ЦБ допустил, что инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.

17 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатель годовой инфляции от мая 2022 года до мая 2023 года составил 2,3%. Этот показатель стал минимальным с февраля 2020 года, когда он составлял 2,3%.

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