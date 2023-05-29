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Мишустин назвал драйвер развития экономики России

Премьер Мишустин: драйвером развития экономики России станет малый и средний бизнес

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Depositphotos

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в будущем малый и средний бизнес станут драйвером развития России, а потому сейчас надо предпринять меры для увеличения числа предпринимателей. Заявление было сделано чиновником на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в технопарке «Калибр» в Москве, передает РИА Новости.

«Я абсолютно уверен, именно малый и средний бизнес будет являться катализатором и драйвером экономического развития России, ее суверенитета как экономического, так и промышленного, так и финансового», — подчеркнул премьер-министр.

В ходе посещения технопарка «Калибр» глава правительства осмотрел продукцию участников этой площадки и встретился с финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

Ранее Минэкономразвития предложило комплекс мер по донастройке поддержки четырех категорий МСП.

Согласно концепции донастройки для стратегии поддержки МСП до 2030 года, изданной в 2016 году, помощь в рамках стратегии должны получить фирмы, созданные менее двух лет назад, предприятия в стадии роста. Также — компании из приоритетных отраслей экономики, например, обрабатывающего производства, научной и профессиональной деятельности, ИТ и туризма. Еще одна предлагаемая для поддержки категория МСП – те, кто имеет доход от 4 млрд руб. и по сути «вышел» из сегмента малого и среднего бизнеса.

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