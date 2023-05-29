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В России резко выросли продажи грузинских вин за год

Роскачество: за год продажи грузинских тихих и игристых вин в России выросли на 20%

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Depositphotos

За год продажи грузинских и тихих игристых вин в России резко увеличились – на 20%, выяснили специалисты Роскачества. Именно грузинские вина сейчас составляют основную конкуренцию российским, пишет газета «Известия».

В то же время продажи европейских поставщиков, в числе которых Италия, Испания и Франция, напротив, снизились. В частности, реализация вин из Франции упала на 12%.

Продажи российских вин выросли на 5%. В результате доля российских тихих вин в торговле выросла на 1% в натуральном выражении и составила около 51%.

«Грузия занимает около 10% в общем объеме продаж федеральных сетей и более чем в пять раз уступает продажам российского вина. Но по этой категории вин мы отметили очевидный рост продаж, тем более на фоне снижения интереса к напиткам из стран дальнего зарубежья», — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Поэтому, по ее словам, вина из Грузии в российском ретейле сегодня составляют конкуренцию отечественным в средней ценовой категории. В то же время бутылка вина из Грузии в среднем продается дороже российской, добавила Буняева.

Роскачество ретроспективно исследовало розничные данные за 12 месяцев к концу мая по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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