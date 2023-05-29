ЕК призвала Венгрию соблюдать санкции против России

В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что в отзыве на внесенный на рассмотрение венгерскими властями проект изменений в контракты на строительство АЭС «Пакш-2» Европейская комиссия призвала Будапешт соблюдать санкционную политику Евросоюза против России.

Также в организации сообщили, что реализация проекта противоречит курсу ЕС на снижение энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников

Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд. Начало строительства АЭС «Пакш-2» запланировано на осень 2023 года.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия одобрила изменения в контракты на строительство АЭС «Пакш».

До этого Сийярто заявил, что смена подрядчика по контракту на строительство АЭС «Пакш-2», которым выступает российский «Росатом», не планируется, изменения в договоре носят технический характер и вызваны сроком проекта.