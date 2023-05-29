Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕК призвала Венгрию соблюдать санкции против России

Еврокомиссия потребовала от Венгрии соблюдения санкций против РФ при создании АЭС «Пакш-2»

close
100%
АЭС «Пакш»

В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что в отзыве на внесенный на рассмотрение венгерскими властями проект изменений в контракты на строительство АЭС «Пакш-2» Европейская комиссия призвала Будапешт соблюдать санкционную политику Евросоюза против России.

Также в организации сообщили, что реализация проекта противоречит курсу ЕС на снижение энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников

Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд. Начало строительства АЭС «Пакш-2» запланировано на осень 2023 года.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия одобрила изменения в контракты на строительство АЭС «Пакш».

До этого Сийярто заявил, что смена подрядчика по контракту на строительство АЭС «Пакш-2», которым выступает российский «Росатом», не планируется, изменения в договоре носят технический характер и вызваны сроком проекта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях