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Курс лиры к доллару может снизиться на 40% после победы Эрдогана на выборах в Турции

В Morgan Stanley предрекли падение курса лиры к доллару на 40% после победы Эрдогана

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Аналитики Morgan Stanley допустили, что в случае избрания действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана курс лиры к доллару упадет почти на 40% к концу года. Об этом пишет Bloomberg.

Падение курса лиры к доллару будет происходить на фоне сохранения низких процентных ставок, за которые выступает Эрдоган, говорится в публикации. По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, к концу 2023 года доллар может стоить порядка 28 лир, если в Турции не изменится подход к действующей денежно-кредитной политике.

По состоянию на 12:14 мск валютная пара доллар США/турецкая лира торговалась на международном рынке Форекс по 20,900 лиры за доллар. По сравнению с началом торгов курс лиры опустился на 1,05%.

В воскресенье 29 мая Эрдоган победил во втором выборе президентских выборов в Турции, набрав 52% голосов. На митинге в Анкаре он назвал одной из ключевых проблем рост цен в стране и пообещал снизить уровень инфляции. По мнению Эрдогана, для этого нужно понижать ставку рефинансирования, в то время как Центробанки в мире, напротив, повышают ее для борьбы с ростом цен. Эрдоган уточнил, что процентная ставка сейчас снижена до 8,5%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%.

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