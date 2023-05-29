Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настроен реализовать проект газового хаба в Турции. С такой инициативой ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Эрдоган, выступая перед сторонниками, заявил, что по итогам второго тура выборов победила республика и ее демократия. Перед этим глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Как сообщается, он набрал 52% голосов.

«Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о [создании] в Турции в регионе Фракии хаба. Мы сделаем это. И во Фракии будет хаб», — заявил политик во время выступления в Анкаре перед населением в президентском комплексе Бештепе. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу назвал результаты второго тура несправедливыми и пообещал, что продолжит бороться. Он заявлял, что создание газового хаба опасно для страны и угрожает ее энергетической независимости.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года.