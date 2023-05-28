В Австрии предположили, как долго продлится спад экономики ФРГ

Вхождение крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) — Германии — в техническую рецессию по итогам первого квартала текущего года может стать сигналом о затягивании кризиса в ФРГ. Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

С начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3%. При этом кризис в ФРГ в обозримом будущем может распространиться и на соседнюю Австрию. По итогам первого квартала австрийская экономика также сократилась на 0,3%, уточняется в статье.

«Минусовые темпы роста немецкой экономики сохранятся надолго, они уже потянули в рецессию экономику Австрии, где в первом квартале ВВП также снизился на 0,3%. Резко выросшие цены на энергоносители стали основной причиной высокой инфляции, потребительского спада и других негативных моментов», — заключается в материале.

26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка сообщило, что экономическая безопасность стран Евросоюза (ЕС) может оказаться под угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии. По итогам первого квартала текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ сократился на 0,3%, что может помешать выходу из кризиса для большинства европейских стран.