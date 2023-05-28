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Банковское кредитование в США стабилизировалось вопреки долговому кризису

ФРС: банковское кредитование в США достигло пика несмотря на растущий госдолг

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Brendan McDermid/Reuters

За неделю, завершившуюся 17 мая, объем коммерческого банковского кредитования в США на скорректированной основе достиг трехнедельного пика. К середине текущего месяца этот показатель вырос на $10,4 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной резервной системы (ФРС).

Вышеуказанный фактор свидетельствует о том, что банковский сектор начинает постепенно восстанавливаться после краха ряда крупных инвестиционных кредитных организаций, включая банкротство Silicon Valley Bank (SVB). К 17 мая объем кредитов и аренды на нескорректированной основе увеличился на $2,3 млрд, уточняется в статье.

«Банковское кредитование в США увеличилось на прошлой неделе, что свидетельствует о некоторой стабилизации условий кредитования, несмотря на ужесточение стандартов кредитования и высокие затраты по займам. Объем кредитования коммерческих банков вырос на 10,4 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 17 мая, до трехнедельного максимума», — говорится в материале.

К середине мая увеличился и денежный объем банковских депозитов. Этот показатель вырос на $30 млрд, при этом рост наблюдался в кредитных организациях с разным уровнем капитализации, заключается в заметке.

27 мая в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что банкротство ряда крупных инвестиционных банков в США, включая Silicon Valley Bank (SVB), может стать прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности. Отток вкладчиков и капитала к настоящему времени оказал лишь умеренный эффект на кредитные условия, однако в дальнейшем ситуация может измениться в худшую сторону.

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