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Затягивание переговоров по госдолгу усугубило еще одну проблему экономики США

Bloomberg: фискальная политика США потерпела фиаско на фоне растущего госдолга

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

За последнее время фискальная политика (стратегия в области государственных расходов и налогов) властей США серьезно сбилась с пути на фоне затягивания переговоров по дальнейшей судьбе государственного долга. Несмотря на относительно низкие показатели безработицы и постепенное восстановление деловой активности объемы госрасходов по-прежнему превышают уровень доходов, сообщает агентство Bloomberg.

«Американская фискальная политика серьезно сбилась с пути, потерпев фиаско, а затраты на ее исправление постоянно растут <....> Долгосрочные финансовые проблемы страны редко, если вообще когда-либо, выглядели столь устрашающими. Экономика на пределе, уровень безработицы составляет всего 3,4%. Тем не менее, государственные расходы существенно превышают доходы», — говорится в материале.

Согласно оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса, дефицит государственного бюджета составит в среднем примерно 6% от суммарного объема валового внутреннего продукта (ВВП) в течение следующих 10 лет. Если ситуация вокруг фискальной политики не изменится в обозримом будущем, госдолг вырастет до 120% в 2033 году, 150% в следующем десятилетии и 200% к середине столетия, заключается в статье.

28 мая агентство Bloomberg сообщило, что в случае повышения лимита по американскому госдолгу политические позиции президента США Джо Байдена могут пошатнуться на выборах главы государства в 2024 году. Сокращение госрасходов, на чем настаивают представители Республиканской партии, может вызвать или усугубить рецессию, которая может ухудшить и без того низкий рейтинг социального одобрения действующего президента.

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