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МИД РФ высказался по поводу слов сенатора Грэма об инвестициях США в смерть россиян

Захарова о словах сенатора Грэма об убийстве россиян: инвестиции США уже приводили к войне

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма о том, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине. Захарова в своем Telegram-канале заявила, что слова Грэма сравнимы с прошлыми инвестициями Штатов в Третий рейх.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — написала Захарова.

Как говорится в посте, сенатор Грэм высказался по поводу смерти русских на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Русские умирают. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — привела слова Грэма Захарова, написав, что он сделал это «с довольной ухмылкой».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. В ответ на это Запад ввел санкции против РФ, часто международных резервов страны была заморожена. Минфин в 2022 году оценивал объем заблокированных за рубежом резервов в $300 млрд.

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