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Twitter покинет кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией

Еврокомиссар Бретон объявил о выходе Twitter из кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией

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Depositphotos

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что социальная сеть Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе (ЕС), однако не избежит обязательств по закону о цифровых услугах. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

«Вы можете бежать. Но не можете спрятаться», — заявил Бретон.

Еврокомиссар подчеркнул, что, помимо добровольных обязательств, с 25 августа борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в соответствии с Законом о цифровых услугах.

В апреле глава Twitter Илон Маск пригрозил IT-гиганту Microsoft судебным иском за незаконное использование данных соцсети при обучении своей модели искусственного интеллекта (ИИ), используемой в сервисе Bing. Издание CNBC писало, что угроза Маска только подчеркивает растущее напряжение в сфере данных, необходимых для обучения генеративных ИИ вроде ChatGPT. По данным журналистов, в этих целях используются терабайты неформальных диалогов с таких платформ, как Reddit, Twitter и StackOverflow.

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