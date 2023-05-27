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В США перечислили последствия возможного дефолта по госдолгу

Белый дом: дефолт США приведет к обрушению американского фондового рынка на 45%

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Brendan McDermid/Reuters

Если власти США объявят о дефолте по выплатам по государственному долгу, американский фондовый рынок рухнет на 45%. При подобном сценарии объем валового внутреннего продукта (ВВП) упадет на 6,1%, а рабочих мест лишатся 8,3 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома.

Дефолт по госдолгу может наступить уже в начале июня текущего года. Это произойдет, если представителям Республиканской и Демократической партий не удастся договориться по поводу долгового лимита. В настоящее время планка установлена на уровне $31,4 трлн, однако суммарный объем обязательств страны к настоящему времени достиг рекордных $31,8 трлн, уточняется в статье.

«В случае дефолта ВВП упадет на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек потеряют работу <....> Дефолт также обернется 45-процентным обвалом американского фондового рынка. Это приведет к глубокой рецессии, сравнимой с 2008 годом», — заключается в материале.

27 мая генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что не решенные до сих пор разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий США по поводу поднятия потолка государственного долга могут приблизить наступление финансового кризиса в стране. Компромисс не удается найти, так как подобное решение поможет лишь оттянуть дефолт, но не избежать его.

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