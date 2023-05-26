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В ООН заявили о поиске решений ситуации с экспортом российского продовольствия и удобрений

Представитель ООН Дюжаррик: организация работает над разрешением ситуации с зерновой сделкой

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Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работать по различным направлениям для решения проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что зерновой сделке придется искать альтернативы, если Россельхозбанк вновь не подключат к системе SWIFT.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН пытается продвигать эти вопросы, «чтобы как можно больше продовольствия и удобрений было доставлено остро в этом нуждающимся».

Также представитель генсека ООН отметил, что организация ведет работу с Африканским экспортно-импортным банком для создания платформы, которая позволит проводить операции между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и африканскими покупателями. Он подчеркнул, что включение в этот процесс российских банков, задействованных в торговле удобрениями и продовольствием и не попавших под санкции, обеспечит выполнение российской части зерновой сделки, но ООН не может решать этот вопрос.

Ранее в МИД РФ пригрозили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

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