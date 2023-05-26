МВФ сделало прогноз по инфляции в США на 2023-2024 годы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поделилась прогнозом на уровень инфляции в США в 2023–2024 годах, передает ТАСС.

По ее данным, МВФ прогнозирует, что в течение этого и следующего года инфляция в Соединенных Штатах останется выше целевых показателей американского Центробанка — Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты фонда считают, что в 2023-м инфляция в США будет снижаться медленно и составит к концу года в соответствии с расчетами МВФ около 4%, сообщила Георгиева.

Она также отметила, что инфляция сохранится на уровне выше среднесрочных целевых показателей ФРС в течение 2024 года.

Ранее в мае агентство Associated Press опубликовало опрос, который показал самую низкую поддержку американцами санкций против России. По мнению аналитиков, снижение поддержки санкций может отражать обеспокоенность людей тем, что усилия по экономической изоляции России способствовали инфляции в США.