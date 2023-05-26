Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин отметил важность поддержки брендов РФ, в том числе в части их рекламы

Путин согласился с предложением о выделении льготных кредитов российским брендам

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки брендов РФ, в том числе в части их рекламы. Об этом он сообщил на встрече «Деловой России», передает ТАСС.

«Давайте посмотрим, если вы полагаете, что здесь нужна дополнительная поддержка в виде льготных кредитов с соответствующими субсидируемыми ставками, можно это сделать», — сказал он.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами «Российского союза промышленников и предпринимателей», которые состоялись 16 марта.

В данном перечне дана рекомендация «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» представить до 1 июня этого года предложения по снижению давления на бизнес.

До этого сообщалось, что Минцифры и отечественные разработчики софта должны до конца мая подписать хартию, согласно которой участники рынка не смогут поднимать цены на свою продукцию более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях