Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки брендов РФ, в том числе в части их рекламы. Об этом он сообщил на встрече «Деловой России», передает ТАСС.

«Давайте посмотрим, если вы полагаете, что здесь нужна дополнительная поддержка в виде льготных кредитов с соответствующими субсидируемыми ставками, можно это сделать», — сказал он.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами «Российского союза промышленников и предпринимателей», которые состоялись 16 марта.

В данном перечне дана рекомендация «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» представить до 1 июня этого года предложения по снижению давления на бизнес.

До этого сообщалось, что Минцифры и отечественные разработчики софта должны до конца мая подписать хартию, согласно которой участники рынка не смогут поднимать цены на свою продукцию более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.