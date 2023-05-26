Набиуллина заявила о необходимости развития инструментов для корпоративного кредитования

Развивать разнообразие инструментов для корпоративного кредитования нужно, однако детали необходимо проработать. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями общественной организацией «Деловая Россия», написало агентство ТАСС.

«Здесь есть вопросы, надо проработать. Но, конечно, [нужно] развивать разнообразие инструментов [кредитования]. Мы только поддержим, в целом, инициативу по разнообразию инструментов, но детали, конечно, нужно отработать», — сказала глава регулятора.

По ее словам, российский Центробанк поддерживает способность предприятий финансировать свою работу не только за счет банковских кредитов, но и за счет привлечения денег на рынки капитала.

Ранее 26 мая президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность.

До этого в то же день глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума «Опоры России» выступил с предложением, согласно которому требования к малому бизнесу по льготным кредитам необходимо унифицировать.