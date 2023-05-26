Путин заявил, что РФ не будет платить деньги уходящим иностранным компаниям

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет «награждать капиталами» уходящие иностранные компании. Об этом он сообщил на встрече с «Деловой Россией», передает ТАСС.

По его словам, компании «оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, подготовленный персонал». Россия, по его мнению, ведет себя «более цивилизованно, чем те, кто применяет ограничительные меры в отношении России».

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами «Российского союза промышленников и предпринимателей», которые состоялись 16 марта.

В данном перечне дана рекомендация «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» представить до 1 июня этого года предложения по снижению давления на бизнес.

Также сообщалось, что Минцифры и отечественные разработчики софта должны до конца мая подписать хартию, согласно которой участники рынка не смогут поднимать цены на свою продукцию более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.