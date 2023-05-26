Путин: правительство принимает решения в отношении иностранных перевозчиков

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» заявил, что правительство РФ принимает меры, чтобы зарубежные автоперевозчики не могли отнимать объемы перевозок у отечественных представителей отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стараемся вам помочь, поддержать сейчас, видите, правительство принимает решения по поводу иностранных перевозчиков, которые разъезжали по нашим дорогам, забирая у вас объемы этих перевозок», — сказал Путин.

Он отметил, что отрасль перевозок справилась с санкционным давлением.

Также Путин высказался на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о проблемах экономики страны.

Кроме того, Путин охарактеризовал уход западных компаний из России крылатой фразой «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Об этом он также рассказал в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По его словам, раньше российскому бизнесу «воздуха не хватало».