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Европе пообещали отрицательные цены на газ к лету

Bloomberg: цены на газ в Европе могут уйти в минус уже летом 2023 года

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Markus Schreiber/AP

Цены на газ в Европе летом могут на непродолжительное время стать отрицательными, то есть продавцы будут доплачивать покупателям. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на участников ежегодной выставки E-World energy fair в немецком Эссене.

Цены на газ могут уйти ниже нуля летом, если вялый спрос не сравняется с растущим избытком предложения газа. Такое событие, когда производители газа фактически платят потребителям за то, чтобы они забрали у них газ, становится все более вероятным, поскольку цены уже приблизились к докризисным уровням, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что цены газ в Европе действительно могут временно стать отрицательными. Однако этого не случится, если произойдут какие-либо события, которые начнут колебать газовый рынок. Однако если европейские газовые хранилища наполнятся достаточно быстро, то цены ниже $10 за тысячу кубометров вполне реальны.

Аналитики посчитали, что газовые хранилища в Европе будут полны уже в августе. Однако снижение цен на газ не подстегнуло спрос со стороны промышленных предприятий, так как многие покупатели все еще ждут, когда цены упадут еще сильнее.

Ранее в пятницу «Интерфакс», ссылаясь на данные WindEurope и цены на хабе TTF, сообщил, что цены на газ в Европе опустились на 9%, до $279 за тысячу кубометров из-за роста выработки европейских ветряных электростанций.

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