США и Евросоюз (ЕС) при помощи санкций создают опасные условия для бедных стран, буквально принося смерть их населению. Об этом пишет Junge Welt.

В публикации отметили, что западные страны вводят свои «смертельные» санкции, которые серьезно задевают и влияют на бедные страны. В частности страдает население с низкими доходами. Из-за роста цен снижается качество жизни и ее продолжительность.

По данным издания, одна из основных целей санкций заключается в уменьшении доходов стран-мишеней, тем самым вынуждая население совершить госпереворот. При этом аппетиты западных стран, которым нужны лишь ископаемые ресурсы, не уменьшились, даже несмотря на провал проекта в Сирии «Большой Ближний Восток» и уход из Афганистана в 2021 году.

Авторы статьи посчитали, что западных чиновников не волнует, что «где-то на востоке» страдает бедное население от влияния всевозможных санкций. При этом чаще всего объектами ограничений становятся африканские страны. Из-за этого происходит торможение в развитии целого континента.

15 мая один из пользователей на портале Baijiahao писал, что президент России Владимир Путин смог вернуть страну в десятку крупнейших мировых экономик при помощи западных санкций.