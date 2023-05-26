Греф предложил унифицировать требования к малому бизнесу по льготным кредитам

Требования к малому бизнесу по льготным кредитам необходимо унифицировать. С таким предложением выступил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума «Опоры России», написало агентство РИА Новости.

По его словам, на территории России не столь давно научились кредитовать малый бизнес. Около 80% фирм оформляют кредит за 2 минуты. Однако в целом по стране только 8% организаций имеют доступ к кредитованию. Дело в том, что 80% кредитов являются займами с господдержкой, их невозможно автоматизировать, «потому-то все программы у нас, что называется hand made», — различные ведомства принимают эти программы с совершенно разными условиями.

«Вся поддержка малому бизнесу — она сегодня крайне важна, но она очень сложна для реализации. Поэтому у нас предложение, конечно, серьезно посмотреть на это и унифицировать все меры поддержки», — отметил он.

Глава Сбербанка отметил, что на сегодняшний день в России действует около 250 мер поддержки. Малые предприниматели часто не могут сориентироваться, какой помощью они имеют право воспользоваться и куда обращаться.

Ранее 26 мая пресс-служба Корпорации МСП сообщила, что в День предпринимательства (26 мая) россияне могут принять участие в социальной акции #МСПспасибо и выразить таким образом благодарность малому и среднему бизнесу.