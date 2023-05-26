Володин посоветовал странам найти альтернативу доллару

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что государствам, которые зависят от американского доллара, следует уже сегодня найти альтернативу данной валюте.

По его словам, если западные страны не хотят разрушить свою экономику в будущем, то им придется подумать об использовании другой валюты. Таким образом политик оценил недавнюю информацию о том, что колоссальный госдолг США скорее всего повлечет за собой дефолт.

«Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — цитирует Володина Общественная служба новостей.

В заключение он назвал доллар «токсичной» валютой, отметив, что по его вине экономики многих стран придут в упадок.