Дефицит кадров в РФ предложили решить с помощью оргнабора

На российском рынке труда формировались два тренда: избыточная занятость и одновременно дефицит кадров. Об этом говорится св докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет газета «Известия». Экономисты предлагают решить проблему с помощью оргнабора — перераспределения кадров между регионами и секторами.

Подразумевается, что люди из регионов, где рынок труда избыточен, будут привлечены в те районы, где нужны кадры. Речь, к примеру, идет о промышленном производстве, пояснил изданию глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Экономисты считают, что нужно обеспечить межотраслевой маневр — переобучение. Допускается переезд 1 млн занятых в год в течение 10 лет.

Оргнабор был ранее организован в СССР.

Ранее Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в России сохранится четырехлетний срок обучения по некоторым специальностям. По его словам, таким образом выпускники смогут выйти на рынок труда быстрее, а рынок труда сможет получить квалифицированные кадры.