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Новак рассказал о планах ОПЕК+ на рынок нефти

Новак: ОПЕК+ в июне определит, что лучше для рынка, на основе предыдущих решений

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ на встрече, которая запланирована на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, основная задача встречи организации — совместное обсуждение состоянии нефтяного рынка, а также достижение дальнейшего консенсуса по дальнейшим действиям, которые необходимо реализовать для достижения сбалансированности.

Новак подчеркнул, что это системный подход, который станет основной встречи организации в июне, в случае необходимости на ней могут быть приняты решения. Он добавил, что российская сторона не согласна «с фактом искажения информации Блумберг, на основании неполного цитирования заявляющего о несогласии России с возможностью принятия решений на будущей встрече».

«Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того, чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений», — рассказал Новак.

Ранее он заявил, что каких-либо новых шагов на очной встрече ОПЕК+, которая пройдет 4 июня, скорее всего, не будет. 

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