Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса

О прогрессе на переговорах администрации Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга США есть прогресс, сообщил американский президент Джо Байден.

По его словам, обе стороны согласны с тем, что наступление дефолта в стране ни к чему хорошему не приведет.

«У меня и спикера Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты», - цитирует Байдена НСН.

Байден подчеркнул, что обе стороны пришли к соглашению, что дефолта не будет.