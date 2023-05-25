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В Wildberries опровергли резкий рост цен на контактные линзы

Wildberries: дефицита контактных линз нет, цены также не повышались

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Depositphotos

На сегодняшний день дефицита контактных линз в России не наблюдается, существенного повышения цен на них также нет. Об этом kp.ru сообщили в ряде маркетплейсов, включая Wildberries. По словам представителей торговых площадок, если что-то и дорожает, то из-за повышения курса доллара.

«Из-за усложнения логистических цепочек некоторые продавцы действительно могли повысить цены на свои товары, однако мы не отмечаем существенного роста стоимости контактных линз на Wildberries. <...> Поставки продолжаются, дефицита этой продукции, в том числе и производства США нет, а спрос на нее остается стабильным», — в пресс-службе компании.

Кроме того, представители маркетплейса уточнили, что линзы американского производства поставляются в Россию не только из США.

Ранее Министерство промышленности и торговли России сообщило, что другие государства, за исключением США, не намерены приостанавливать поставки контактных линз в РФ. Также в ведомстве выразили готовность включить этот товар в список для параллельного импорта.

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