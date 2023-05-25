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На Украине заявили о невыполнении госкомпаниями обязательств по миллиардным контрактам

«УП»: госкомпании Украины не выполнили обязательства по закупкам оружия на $240 млн

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Efrem Lukatsky/AP

Госкомпании Украины, занимающиеся международными закупками оружия, получили миллиардные контракты, однако не выполнили свои обязательства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, весной-летом 2022 года Минобороны Украины заключило контракты с несколькими импортерами оружия, в числе которых «Спецтехноэкспорт», «Укрспецэкспорт», «Прогресс» и «Агентство оборонных закупок».

Утверждается, что украинское оборонное ведомство сделало стопроцентные предоплаты, однако заказ компании не выполнили, и по части контрактов полученные деньги были перечислены за границу иностранным фирмам.

Уточняется, что общая сумма исков по просроченным контрактам составляет 8,9 млрд гривен ($240 млн).

Ранее глава одной из крупнейших инвестиционных групп Украины «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова заявляла, что конфликт на Украине используется влиятельными и имеющими политические связи игроками в стране для собственного обогащения за счет вымогательства, грабежа и ослабления коммерческих конкурентов. Согласно материалу издания Politico, Кирьянова и другие руководители корпораций говорят о «сомнительных уголовных обвинениях» или добавлении в список компаний, подпадающих под санкции Службы безопасности Украины (СБУ), с весьма расплывчатой аргументацией.

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