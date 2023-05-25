На Украине заявили о невыполнении госкомпаниями обязательств по миллиардным контрактам

Госкомпании Украины, занимающиеся международными закупками оружия, получили миллиардные контракты, однако не выполнили свои обязательства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, весной-летом 2022 года Минобороны Украины заключило контракты с несколькими импортерами оружия, в числе которых «Спецтехноэкспорт», «Укрспецэкспорт», «Прогресс» и «Агентство оборонных закупок».

Утверждается, что украинское оборонное ведомство сделало стопроцентные предоплаты, однако заказ компании не выполнили, и по части контрактов полученные деньги были перечислены за границу иностранным фирмам.

Уточняется, что общая сумма исков по просроченным контрактам составляет 8,9 млрд гривен ($240 млн).

Ранее глава одной из крупнейших инвестиционных групп Украины «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова заявляла, что конфликт на Украине используется влиятельными и имеющими политические связи игроками в стране для собственного обогащения за счет вымогательства, грабежа и ослабления коммерческих конкурентов. Согласно материалу издания Politico, Кирьянова и другие руководители корпораций говорят о «сомнительных уголовных обвинениях» или добавлении в список компаний, подпадающих под санкции Службы безопасности Украины (СБУ), с весьма расплывчатой аргументацией.