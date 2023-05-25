В Минпромторге рассказали о наличии свободных мощностей по производству контактных линз

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что другие государства, за исключением США, не намерены приостанавливать поставки контактных линз в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового ведомства.

«Ряд других стран не планирует прекращение поставок», — говорится в сообщении.

В Минпромторге также отметили, что на отечественных предприятиях присутствуют свободные мощности по выпуску контактных линз, позволяющие всесторонне отработать данную потребность внутри страны.

«На <...> предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, <...> которые позволят полностью закрыть потребность РФ», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что поставщики импортных контактных линз заявили о приостановке поставок в Россию.

Позднее В Минпромторге РФ пояснили, что контактные линзы могут быть включены в список для параллельного импорта.