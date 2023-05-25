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Евросоюз самостоятельно усугубляет энергокризис, погружаясь во тьму и нищету

Spiked: ЕС делает все возможное, чтобы у европейцев было мрачное и холодное будущее

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Michael Probst/AP

Желание Европы достичь экологических целей лишь только сильнее усугубляет энергокризис. Из-за этого европейцев может ожидать мрачное и холодное будущее. Об этом пишет Spiked.

Вместо того чтобы улучшить выработку энергии, Евросоюз (ЕС) пытается сократить ее потребление. Это приведет к деиндустриализации и снижению качества жизни в Европе. То есть европейцев ожидает бедное, холодное и мрачное будущее.

В публикации указали, что ЕС совершает сокращение потребления энергии для борьбы с так называемой климатической катастрофой. При этом никто не собирается строить новые ядерные реакторы. Однако без них может наступить дефицит электроэнергии. Кроме того, из-за достаточно высокой стоимости электричества некоторые заводы в Германии уже закрылись и переехали в другие страны.

По мнению авторов статьи, в 2022 году в Европе произошла лишь прелюдия к грядущим изменениям. От наихудшего сценария европейцев спасла лишь теплая зима и нормирование потребления. Однако из-за одержимости ЕС «нулевыми выхлопами» веерные отключения электроэнергии в Европе могут происходить еще много зим.

23 мая министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби на Катарском экономическом форуме заявил, что избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима.

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