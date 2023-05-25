Bloomberg узнал, что Европа нашла замену дизелю из России

Евросоюз смог заменить поставки дизельного топлива из России, которая являлась главным поставщиком для него до введения запрета на морской импорт топлива в ЕС в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. По информации агентства, этому способствует увеличение поставок дизеля из стран Ближнего Востока и США.

По информации агентства, объем поставок дизеля в Европу по результатам мая вырастет до четырехмесячного максимума примерно в 1,25 млн баррелей в день. Ожидается существенный рост поставок из Саудовской Аравии и Индии.

«Поставки с Ближнего Востока и США растут. Ожидается, что поставки из Саудовской Аравии достигнут нового максимума примерно в 324 тыс. баррелей в день, а из США — максимальными с августа 2020 года», — говорится в статье.

Это поможет ЕС компенсировать падение поставок из Азии, их сократили Китай и Сингапур, следует из материала.

В апреле Reuters со ссылкой на информацию поставщика данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков Refinitiv сообщало, что Россия экспортировала морским транспортом около 4,5 млн тонн дизельного топлива в марте 2023 года, что на 12% больше относительно февраля. В основном российский дизель шел в Турцию. Кроме того, были обеспечены поставки в Бразилию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ливию, Тунис, Нигерию, Гану, Того, Сенегал и Марокко.