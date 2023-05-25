ЕК поддержала изменения в контракты на строительство АЭС «Пакш»

Глава венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между Россией и Венгрией, которые касаются строительства новых блоков атомной электростанции «Пакш», передает РИА Новости.

«Мы вчера получили от Еврокомиссии «зеленый свет», ЕК и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС «Пакш»», — сказал он, добавив, что теперь вероятно значительное ускорение инвестиций в проект.

По данным министра, энергоблоки могут начать эксплуатировать в начале 2030-х годов.

До этого Сийярто заявил, что смена подрядчика по контракту на строительство АЭС «Пакш-2», которым выступает российский «Росатом», не планируется, изменения в договоре носят технический характер и вызваны сроком проекта.

До этого он заявлял, что Будапешт не согласится даже на частичное введение санкций против российской атомной энергетики.