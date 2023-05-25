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В России не ждут каких-либо новых шагов от встречи ОПЕК+

Вице-премьер РФ Новак заявил, что не ждет новых шагов от встречи ОПЕК+ в начале июня

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Каких-либо новых шагов на очной встрече ОПЕК+, которая пройдет 4 июня, скорее всего, не будет. Об этом в интервью газете «Известия» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно сокращения нефтедобычи», — отметил Новак.

По его словам, совокупное снижение добычи нефти в мае от России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта и других стран составит 1,6 млн баррелей в сутки. Основная же задача от России заключается в мониторинге текущей ситуации на рынке.

17 мая Новак заявил, что мировой рынок нефти в данный момент находится в балансе.

До этого сообщалось, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

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