В России не ждут каких-либо новых шагов от встречи ОПЕК+

Каких-либо новых шагов на очной встрече ОПЕК+, которая пройдет 4 июня, скорее всего, не будет. Об этом в интервью газете «Известия» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно сокращения нефтедобычи», — отметил Новак.

По его словам, совокупное снижение добычи нефти в мае от России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта и других стран составит 1,6 млн баррелей в сутки. Основная же задача от России заключается в мониторинге текущей ситуации на рынке.

17 мая Новак заявил, что мировой рынок нефти в данный момент находится в балансе.

До этого сообщалось, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.