Цены на газ в Европе рекордно упали

Цена на газ в Европе упала ниже $300 за тысячу кубометров впервые с 20 мая 2021 года. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $297,06 за тысячу кубометров, июльского – до $267,56 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в ЕС начали снижаться в середине мая. Так, 18 мая показатели опускались ниже $350 за тысячу кубометров.

«Отопительный сезон уже закончился, а сезон кондиционирования еще не начался. Еще нет такой жары, которая позволяла бы тратить больше электроэнергии на кондиционирование и, соответственно, загружать в том числе газовые станции. Поэтому это некая передышка для европейского газового рынка. Зима была очень теплой, и газа в подземных хранилищах осталось много, поэтому рынок успокоился», — объяснял падение цен на газ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал падение биржевых цен на газ до $300 за тысячу кубометров в конце мая — начале июня.