Координатор зернового коридора назвал страны-лидеры по получению наибольших поставок

Заместитель руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш заявил, что Китай, Испании и Турция приняли наибольшее количество судов с продовольствием в рамках зерновой сделки, передает Milliyet.

По его данным, на данный момент по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн тонн зерна на 953 судах.

«Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23% от общего объема», — отметил он.

Каракаш добавил, что 18% пришлось на Испанию, еще 11,87% — на Турцию.

Он уточнил, что всего Турция приняла 222 судна, 420 судов прошли через страну в рамках работы зернового коридора.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что вопроса о расширении перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки в настоящее время нет.