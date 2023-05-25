Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Координатор зернового коридора назвал страны-лидеры по получению наибольших поставок

Координатор зернового коридора Каракаш: Турция, КНР и Испания лидеры по принятым поставкам

close
100%
Shutterstock

Заместитель руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш заявил, что Китай, Испании и Турция приняли наибольшее количество судов с продовольствием в рамках зерновой сделки, передает Milliyet.

По его данным, на данный момент по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн тонн зерна на 953 судах.

«Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23% от общего объема», — отметил он.

Каракаш добавил, что 18% пришлось на Испанию, еще 11,87% — на Турцию.

Он уточнил, что всего Турция приняла 222 судна, 420 судов прошли через страну в рамках работы зернового коридора.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что вопроса о расширении перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки в настоящее время нет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях