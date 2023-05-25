СМИ сообщили, что российские заключенные значительно сократили вырубку леса

По итогам прошедшего года учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снизили вырубку леса на 31%. Они заготовили в 2022 году 1,27 млн куб. м. Показатель достиг минимального значения за последние пять лет, информирует РБК со ссылкой на исследование лесоучетной организации «Рослесинфорг».

Отмечается, что заготовка леса во ФСИН остается на уровне крупных российских лесопромышленных холдингов. В прошлом году учреждения ФСИН заняли 10-е место среди всех заготовителей леса в России, в 2021-м — восьмое.

Заключенные работают на лесоповале в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях. В этих же регионах зафиксировали основное снижение лесозаготовки: в Красноярском крае — на 43% (333 тыс. куб. м), в Архангельской области — на 35% (189 тыс. куб. м), Иркутской области — на 23% (450 тыс. куб. м).

«Рослесинфорг» назвал две причины снижения вырубки учреждениями ФСИН. По их версии, это связано с участием заключенных в специальной военной операции (СВО) и изменением форм отчетности.

Ранее генпрокуратура России признала деятельность Greenpeace нежелательной в России. По мнению прокуроров, международная НКО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» РФ. Кроме того, природоохранная деятельность якобы «фактически сопровождается продвижением политической позиции и подрывом его экономических основ». «Гринпис» (организация признана в РФ нежелательной) ранее указал на возможное принятие Госдумой закона, позволяющего вырубку охраняемых лесов вокруг Байкала.