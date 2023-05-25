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«Известия»: Центробанку предложат сократить срок действия ИИС-3

«Известия»: ЦБ России предложат сократить срок действия ИИС-3 с 10 до 5 лет

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Центробанку России хотят предложить сократить срок действия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3) с 10 до пяти лет, сообщили газете «Известия» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

ИИС-3 мог бы стать востребованным инструментом, если бы не большой срок его действия, отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Он подчеркнул, что на бирже нет инвестора, который был бы готов строить свой финансовый план на 10 лет.

Кроме сокращения максимального срока действия, НАУФОР предложит ЦБ и другие варианты, среди которых превращение ИИС-1 в ИИС-3 по прошествии трех лет.

Также среди альтернатив могут предложить постепенное увеличение суммы налоговых вычетов в зависимости от срока действия счета, и предоставление инвестору опции «занимать» у себя средства с ИИС.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов полагает, что снижение срока действия ИИС-3 скажется на интересе граждан к этому инструменту.

В апреле сообщалось, что россияне нарастили инвестиции в золото на 88% — до 420 млрд рублей.

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