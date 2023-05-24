В Минпромторге РФ назвали способ обойти дефицит контактных линз

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что контактные линзы могут быть включены в список для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — сообщили в Минпромторге.

Ранее радиостанция «Коммерсантъ FM» со ссылкой на заявление участников рынка сообщила, что России может грозить дефицит контактных линз. В материале указывается, что поставщики товаров Johnson & Johnson, которые также реализовывали американские линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать игрокам рынка уведомления о приостановке импорта своей продукции в РФ, вследствие чего цена аналогов очковых линз нескольких брендов поднялась в два раза.

До этого стало известно, что Минпромторг РФ собирается сократить список брендов, ввоз которых в Россию разрешен по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя.